إيطاليا: 149 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 وحوالي 65 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (14 نيسان/أبريل) تسجيل 64 ألفا و951 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و149 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 62 ألفا و37 إصابة والوفيات 155 وفاة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 29 ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 420 سريرا، كما انخفضت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 91 مريضا) لتصل إلى 10 آلاف و75.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا والحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية تفشي الوباء يبلغ 15 مليون و533 ألفا و12، توفي منهم 161 ألفا و336

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 14 مليون و144ألفا و14 بعد شفاء 65 ألفا و664 بين أمس واليوم.