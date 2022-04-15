دي مايو: لا يمكننا دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إنه ليس ممكنا دفع ثمن امدادات الغاز الروسي بالعملة الروسية المحلية الروبل.

وقال دي مايو في تصريحات إذاعية “لا يمكننا الدفع بالروبل. هذا ما تم قوله في جميع الاوساط . روسيا أنشأت نظام حساب مزدوج يورو-روبل. وهذا غير ممكن لأنه يعني التحايل على العقوبات التي تم فرضها على البنك المركزي الروسي” من جانب الاتحاد الاوروبي بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقال دي مايو “من وجهة نظر فنية، الحظر تفرضه روسيا على نفسها”، فمن الواضح أنه “إذا قال بوتين: أدفعوا بالروبل، فإننا نجد صعوبة في القيام بذلك”، كما أن “الاتحاد الأوروبي قال بوضوح أنه لا يمكنه الخضوع لابتزاز الروبل”.