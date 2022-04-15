دي مايو: لا نملك كل العناصر لوصف ما يحدث بأوكرانيا بـ”إبادة جماعية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحاشى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الدخول في الجدل الراهن حول تصنيف ما يحدث في أوكرانيا بـ”إبادة جماعية” من جانب الجيش الروسي.

وقال دي مايو في تصريحات إذاعية الجمعة، ردا على سؤال بهذا الصدد، “ليست لدينا العناصر اللازمة للتحقق مما إذا كانت بالفعل إبادة جماعية أم لا” ، ولكن “الفظائع أمام أعين الجميع”، مستذكراً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدم مصطلح “إبادة جماعية” بعد “مقتل 200 طفل و2000 مدني”.

وأضاف وزير الخارجية الايطالي “كنا من أوائل الدول في العالم التي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقق من جميع جرائم الحرب وسنقدم عبر الاتحاد الأوروبي كل الأدلة الموجودة تحت تصرفنا للتحقق مما إذا كانت هناك جرائم حرب ومن جميع المسؤولين عن جرائم حرب”.