السفير الفرنسي لدى إيطاليا: الدفاع الاوروبي المشترك أولوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار سفير فرنسا لدى إيطاليا، كريستيان ماسيه إلى أن الاتحاد الاوروبي “قطع في الأشهر الأخيرة خطوات كبيرة وأصبح الدفاع الأوروبي المشترك اليوم أولوية أكثر من أي وقت مضى”.

واضاف الدبلوماسي الفرنسي، في حوار مع مجموعة أدنكرونوس الاعلامية، “اللحظة الحاسمة كانت المجلس الأوروبي في 24 و 25 آذار/مارس الذي اعتمد الكتاب الأبيض بشأن الدفاع، البوصلة الإستراتيجية التي هي دليل لمستقبل الدفاع الأوروبي وتحدد التهديدات والأولويات، مثل التحالفات والشراكات ، والأدوات التي يجب تطويرها لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي”. وأشار إلى أن الكتاب الأبيض تضمن “إنشاء قوة رد فعل سريعة قوامها 5 آلاف رجل. إنها خطوة أولى صغيرة، لكنها خطوة جيدة إلى الأمام “.