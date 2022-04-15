وينسلاند: قلق عميق إزاء تدهور الوضع الامني بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند عن “القلق العميق من تدهور الوضع الأمني في القدس خلال هذه الأيام المقدسة”، وذلك في أعقاب اشتباكات بين الجيش الاسرائيلي بالمسجد الاقصى أسفرت عن جرح 152 فلسطينيا على الأقل.

وقال المنسق الاممي في بيان الجمعة إن “الاستفزازات في الحرم الشريف يجب أن تتوقف الآن. وأدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع وتجنب نشر الخطاب التحريضي والتحدث ضد أولئك الذين يسعون إلى تصعيد الموقف”.

وأشار إلى أن “الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف لتهدئة الوضع”، وقال: “أحث السلطات في كلا الجانبين على تهدئة الموقف على الفور ومنع أي استفزازات أخرى من قبل الفاعلين الراديكاليين”.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، “إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءها بوحشية على المصلين والمعتكفين في رحابه الطاهرة خلال الشهر الفضيل، وتدنيس القبلة الأولى للمسلمين نذير خطير واستفزاز للمشاعر”.

ودعا اشتية- حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية- الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية إلى “إدانة هذا الانتهاكات، والعمل على عدم تكرارها وعدم السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد المبارك”.