قلق أوروبي للتصعيد بالضفة والقدس ودعوة لإحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي إنه “يتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح الجمعة”.

ورأى بيان صدر بعد ظهر الجمعة في بروكسل عن المتحدث باسم الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنه “يجب أن يتوقف العنف على الفور”، وأنه “ينبغي منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية”، و”احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراماً كاملاً”، واصفا في ذات الوقت التعاون الأمني ​​الفلسطيني الإسرائيلي بـ”الضروري”.

واشار البيان إلى أنه “على جميع القادة تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين”، مجددا “دعوة الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في جهود خفض التصعيد”.