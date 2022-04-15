إيطاليا: تسجيل 133 وفاة جديدة بكوفيد-19 و61 ألف و555 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (15 نيسان/أبريل) تسجيل 61 ألفا و555 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و133 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 64 ألفا و951 إصابة والوفيات 149 وفاة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار مريض واحد ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 419 سريرا، كما انخفضت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 95 مريضا) لتصل إلى 9 آلاف و980.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا والحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية تفشي الوباء يبلغ 15 مليون و595 ألفا و302، توفي منهم 161 ألفا و469

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 14 مليون و214 ألفا و909 بعد شفاء 70 ألفا و895 بين أمس واليوم.