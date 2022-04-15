مسؤول إيطالي: سيكون من الغباء رفض الغاز المصري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الايطالية، جورجيو موليه إنه “سيكون من الغباء رفض الغاز الطبيعي القادم من مصر”، وذلك في إشارة لربط الحزب الديمقراطي للمسألة بحقوق الانسان وعدم تعاون السلطات في القاهرة في قضية مقتل جوليو ريجيني بعد إتهام النيابة في روما مسؤولي أمن مصريين بالضلوع فيها.

ونوه وكيل وزارة الدفاع، الذي ينتمي لحزب (فورتسا إيتاليا)، في تصريحات إذاعية الجمعة بأن “فرنسا، على سبيل المثال، باعت طائرات مقاتلة لمصر قبل ستة أشهر على الأكثر، وقالت: إن حقوق الإنسان شيء والاتفاقيات التجارية شيء آخر”. وأضاف “لا أود أن أصل إلى هذا الحد ولكني أقول إنه إذا كان علينا شراء الغاز من ذلك البلد الآن، فسنقوم بذلك”.

وتسعى إيطاليا للاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي والذي يشكل أكثر من 40% احتياجاتها لإنتاج الكهرباء بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وشهدت القاهرة قد قبل يومين مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة، حضرها رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي.