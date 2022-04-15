وكيل وزارة الخارجية الايطالية: الاستغناء عن الغاز الروسي مسألة وقت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الايطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا إلى أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين مخطئ عندما يقول إننا لا نستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي”.

واضاف ديلا فيدوفا (الامين العام لحزب أوروبا+) في مقابلة مع محطة (راي نيوز24) الإخبارية العامة “بالطبع إنها مسألة وقت لكنني أعتقد أنه من الصواب الإسراع في الخطى، على المستويين الأوروبي والإيطالي، في الاستغناء عن إمدادات مصادر الطاقة الأحفورية ومن روسيا على وجه التحديد لتجنب الاستمرار في تمويل بوتين وعدوانه غير المبرر والعنيف للغاية ضد أوكرانيا”.

واشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن الرئيس “بوتين يقول أيضا إنه سيبيع الغاز في مكان آخر. ربما ولكن ليس بهذه السهولة وعلى أي حال لن يجد مشترين أفضل من الأوروبيين”.

وبالنسبة للجدل الذي أثير عقب الاعلان عن اتفاقية إطارية لشراء الغاز المصري، قال ديلا فيدوفا “أتفق مع إنريكو ليتا (زعيم الحزب الديمقراطي) في أنه لا ينبغي على الحكومة الإيطالية قبول عدم تعاون السلطات المصرية في محاكمة المتهمين بالقتل الوحشي لريجيني”. ورأى وكيل وزارة الخارجية أنه “يجب ألا نضع هذين الأمرين في تنافس، وإلا فإننا في النهاية نجازف بعدم القيام بأي شيء لا بشأن الغاز ولا بشأن قضية ريجيني، والتي في رأيي يجب علينا أيضًا استخدام القانون والاتفاقيات الدولية للمطالبة بالتعاون القضائي من مصر “.

وقال إن “تنويع إمدادات الغاز يعني أخذ القليل من كثيرين ، وليس الكل تقريبًا من دولة واحدة. أعتقد أن حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، في مثلث إسرائيل وقبرص ومصر، هي أيضًا مصدر مفيد للإمداد من أجل التنويع”.