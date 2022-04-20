برلمانية إيطالية: اتساع الهوّة الاجتماعية وازدياد الفقر إثر الجائحة وحرب أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلطت برلمانية إيطالية، الضوء على اتساع هوّة الفوارق الاجتماعية في البلاد وظهور أنماط جديدة من الفقر إثر جائحة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية.

وأعلنت رئيسة كتلة زعيمة حزب إخوة إيطاليا المعارض، في لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب ماريا تيريزا بيللوتشي في تصريحات متلفزة، أنه “من الواضح أن تأثيرات الحياة الباهظة تضرب بشدة النسيج الاجتماعي الهش أصلا بعد عامين من انتشار الوباء”.

وقالت بيللوتشي إن “نمو الضيق الاجتماعي تشهد له كل يوم صفوف الناس في طوابير طرود المساعدات الغذائية وطلبات المعونة الموجهة إلى هيئات القطاع الثالث وإلى الجهات الملتزمة بمساعدة أولئك الذين يعانون”.

وأضافت البرلمانية المعارضة، أنه “يجب على الدولة أن تعمل على عدة جبهات وفق منطق قصير المدى لوقف حالة الطوارئ فورًا، وعلى المدى الطويل لإزالة العوامل التي تساهم في زيادة الفقر”، لذلك “فمن الضروري دعم الواقع الاجتماعي الذي يساعد من يعيشون في ظروف صعبة بتضامن ومهنية كبيرين وفي نفس الوقت خفض تكلفة العمل”.

وذكرت عضو “إخوة إيطاليا”، أن “رواتب الإيطاليين أقل مما كانت عليه قبل 30 عامًا مضت، وهذا رقم مثير للإعجاب بشكل خاص وبالنظر إلى المبالغ التي تم إنفاقها على دخل المواطنة في السنوات الثلاث الماضية”.

وأشارت بيللوتشي إلى أن “العمال الفقراء يمثلون حقيقة مقلقة لم يعد من الممكن تحملها، نحن بحاجة إلى تشجيع أولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية وتعبئة القوى العاملة المتاحة من خلال تجاوز منطق الإعانات وتفضيل خفض الضرائب لتحرير طاقات أمتنا”.