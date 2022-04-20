ليتّا يدعو لكنفدرالية من 36 دولة مع أوكرانيا ودول شرق أوروبية أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، إلى تشكيل فوري لكنفدرالية تتألف من 36 دولة أوروبية، بما فيها أوكرانيا ودول أخرى من شرق القارة.

ورأى ليتّا في مقال بقلمه، نشرته صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الأربعاء، أن “من الصواب فتح الأبواب أمام أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى التي لديها التطلع نفسه إلى الحرية والديمقراطية”، لكن “من الخطأ التقليل من تعقيد هذه العملية، فالدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس مجرد شيء بسيط”.

وأضاف سكرتير الحزب الديمقراطي: “فلننشئ فورًا اتحادًا أوروبيًا يتكون من الدولة الأعضاء الـ27، بالإضافة إلى أوكرانيا، جورجيا، مولدوفا، ثم مقدونيا الشمالية، صربيا، الجبل الأسود، ألبانيا، البوسنة وكوسوفو”.

وأوضح ليتّا أنه “سيكون لهذا نتيجة مزدوجة، فأوكرانيا والدول الأخرى في طور الانتظار، يمكنها أن تشارك في الحياة العامة الأوروبية ويكون لها كيانا في فضاء سياسي واستراتيجي مشترك. وبالتوازي مع ذلك، سيستمر المسار المنظم لعضوية الاتحاد الأوروبي، دون فرض وفي التوقيت المناسب “.

ومن بين أمور أخرى، أشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن “الاتحاد الأوروبي سيكون محفلاً للحوار السياسي بين الأعضاء الـ36، وسيتم الاتفاق على خيارات مشتركة”، فضلا عن “القدرة على تحديد الاستراتيجيات العالمية بشكل مشترك، بدءًا من الدفاع عن السلام، الأمن، تعزيز نموذج للتنمية العادلة والمستدامة ومكافحة تغير المناخ”.

وخلص أمين عام الحزب الديمقراطي الى القول، إن “وحدة القارة العجوز ستكون مشحونة بقوة، رمزية أيضاً”.