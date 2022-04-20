البابا يستقبل رئيس وزراء المجر غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس سيستقبل يوم غد، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وذكّر بيان فاتيكاني بأن “هذه ستكون أول زيارة رسمية لأوربان إلى خارج البلاد منذ انتخابات الثالث من نيسان/أبريل الماضي”، التي فاز فيها بدورة تشريعية أخرى.

وكان الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا قد قال معلقاً على فوز أوربان بالانتخابات: “أعتقد أن هذا الانتصار يمثل كارثة على أي تقدم في أوروبا. فوزه مشروع بالطبع فلقد اختاره الشعب” في هنغاريا. لكن “اختيار أوربان وقوف في طريق القدرة على إحراز تقدم في العملية الأوروبية المشتركة”، مشيرا إلى أنه يتعين “اسقاط حق النقض في المجلس الأوروبي وإلا فإنه لن يخرج بأي قرار”.