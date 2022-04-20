برودي: “نعم” للعقوبات على الغاز والنفط الروسي لكننا نحتاج لأدوات توازن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى السياسي الإيطالي المخضرم رومانو برودي، تأييده لفرض عقوبات جديدة على النفط والغاز الروسي، لكن بما أن العقوبات تؤدي أيضاً إلى عواقب بالنسبة لمن يفرضونها، وفي الحالة الإيطالية عواقب وخيمة، سأطالب بأدوات لإعادة التوازن لمواءمة تنوع النتائج السلبية على مختلف البلدان”.

وقال الرئيس الأسبق لمفوضية الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لصحيفة (ناتسيوني) الأربعاء، إن “الاختلاف الهائل في أسعار الطاقة يؤدي إلى اختلال كبير في توازن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبين مختلف الدول الأوروبية. وهنا نعود إلى أوروبا”، موضحًا: “لا أفهم كيف لم يتم اتخاذ أي خطوات لبدء سياسة توفير الطاقة المتفق عليها على المستوى الأوروبي، منذ بدء ارتفاع سعر الغاز!”.

وأضاف برودي، أن “على المستهلكين المحليين أن يقوموا بدورهم، لكن المشكلة الأكثر صعوبة هي تلك المتعلقة بالشركات، لأنه لا يمكن صهر الفولاذ أو خبز بلاط السيراميك في درجات حرارة أقل من المطلوب. لا يوجد حل وسط، فإما الحفاظ على درجات الحرارة أو تغلق الشركة”.

وأشار القيادي في الحزب الديمقراطي إلى أن، “تكلفة الطاقة تضاعف تكلفة العمالة أيضاً”، فـ”إذا تضاعف سعر الغاز لدينا، يبدو الأمر كما لو أننا زدنا تكلفة العمالة بمقدار 4 أضعاف”، واختتم مؤكداً أن “الموثوقية الوحيدة هي الاكتفاء الذاتي، لكننا بعيدون جداً عن ذلك”.