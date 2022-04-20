وزير إيطالي يدعو لتبسيط إجراءات الطاقة المتجددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير إيطالي إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقال وزير الإدارات العامة، ريناتو برونيتّا، خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية للتبسيط، الأربعاء، “سنصدر مرسومًا خاصاً بالطاقة، يرتبط وثيقاُ باللحظة المميزة التي نمر بها”.

وأضاف برونيتّا: “نحن بحاجة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمصادر الطاقات المتجددة”، مبيناً أنه “في هذه اللحظة بالذات، نحتاج إلى مزيد من التصميم، على غرار ما قال (رئيس الوزراء ماريو) دراغي”.

وخلص القيادي في حزب (فورتسا ايتاليا) الى القول، إنه يضاف إلى ما سلف ذكره، “يلزم تبسيط جذري لإلغاء ما تراكم من الإجراءات بمرور الوقت”، وكذلك “لجعل محطات الطاقة المتجددة فسيولوجية”.