البابا: سلام وتعزية للعائلات التي تكابد الحروب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس: “دعونا نصلي من أجل السلام والتعزية لجميع العائلات التي تعاني من الحروب في العالم”، في نداء أطلقه لدى تحية حجاجاً ألمان.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، عاد بيرغوليو مرة أخرى لشكر الشعب البولندي على “الكرم الكبير تجاه النازحين الأوكرانيين الفارين من الحرب”.

وذكّر فرنسيس بأن “يوم الأحد المقبل، سنحتفل بعيد الرحمة الإلهية. يعلمنا المسيح أن الإنسان لا يختبر رحمة الله فحسب، بل إنه مدعو لإظهارها لجاره أيضاً. وأنا ممتن لكم بشكل خاص لرحمتكم تجاه هذا العدد الكبير من اللاجئين من أوكرانيا الذين وجدوا في بولندا أبوابًا مفتوحة وقلوبًا كريمة”. واختتم بالقول: “جزاكم الله خيراً”.