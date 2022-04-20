سياسي إيطالي: بوتين لن يقبل الهزيمة وأتوقع تصعيدا للصراع   

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع عضو البرلمان الأوروبي، السياسي الإيطالي كارلو كاليندا “تصعيدا للصراع والمجازر” في أوكرانيا، لأن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين لن يقبل الخروج مهزوما من الحرب”، التي ستقود في النهاية الى “هدنة مسلحة بدلا من سلام منهجي” بين موسكو وكييف.

وقال كاليندا، مؤسس حزب (التحرك) بعد انشقاقه عن الحزب الديمقراطي في حديث خلال برنامج تبثه القناة الثالثة العامة (رآي 3)،” يجب أن نكون حذرين للغاية، جيش بوتين ضعيف جدًا من الناحية التقليدية، ولكن ليس من حيث القوة النووية. يمكنه استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ليس ضد المدن، ولكن ضد جيش العدو دون إذن مسبق”.

وأردف “لذلك علينا أن ندعم أوكرانيا بالأسلحة، لكنني قلق للغاية وأعارض إرسال أسلحة هجومية بعيدة المدى، لأن هناك خطر رد روسي على إحدى دول الناتو واندلاع الحرب العالمية الثالثة”.