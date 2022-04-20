مسؤول صحي إيطالي: إلغاء الكمامات الوقائية بالأماكن المغلقة من مطلع أيار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلن مسؤول صحي إيطالي أنه اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، ستلغى الزامية ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن الداخلية في جميع أنحاء إيطاليا، مع بعض الاستثناءات المحتملة كوسائل النقل العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، في تصريحات متلفزة، أنه “على ضوء الموعد النهائي لإلزامية الكمامات الوقائية، والمقرر حتى نهاية نيسان/أبريل، فإن هذا هو توجه الحكومة”، معربا عن “الاعتقاد بأن الإيطاليين في هذين العامين قد أنضجوا وعيًا مختلفًا من ناحية وباء كوفيد 19 فيما يتعلق بالكمامات في الأماكن المغلقة”.

وأبدى كوستا “الاقتناع بأن الانتقال من الزامية ارتداء الكمامات الوقائية إلى التوصية بها، يمكن أن يكون الاختيار الصحيح تمامًا”، وذلك “مع التفكير ربما بالإبقاء عليها في بعض الأماكن، ولنفكر بوسائل النقل على سبيل المثال، حيث قد يكون هناك الازدحام أكبر، ومن الحكمة ارتداء الكمامة”.

وكرر وكيل الوزارة القول: “أعتقد أن الشروط متوفرة للمضي قدمًا على طريق إلغاء الكمامات الوقائية في الأماكن الداخلية كإجراء إلزامي”، مبيناً أن “المرسوم كما هو مكتوب، والذي نحن بصدد تحويله إلى مجلس النواب، يلغي فعليًا الالتزام بالكمامات بالأماكن المغلقة بالنسبة للجميع”.

وأضاف كوستا: “أعتقد أنه بغض النظر عن الالزام أو عدمه، سيستمر المواطنون بالاحتفاظ بالكمامات الوقائية في الأماكن الأكثر خطورة”. واختتم بالقول إن “هذا ما يحدث أيضًا بالنسبة لإلغاء ارتدائها في الهواء الطلق، فعلى الرغم من إلغاء إلزاميتها منذ شهرين، ما نزال نرى مواطنين يرتدونها في الأماكن المفتوحة”.