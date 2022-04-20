وزير الدفاع الإيطالي: سنستمر دعم أوكرانيا بمساعدات مباشرة بما فيها العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي- أشار وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إلى أنه “لو لم نكن قدمنا دعما لأوكرانيا، لشهدنا اليوم عملية ضم ضد إرادة دولة ذات سيادة إلى دولة أخرى”.

وقال الوزير اليوم الاربعاء، على هامش مؤتمر نظمته مديرية مكافحة المافيا في مدينة نابولي “من جهتنا، نواصل مساعدة أوكرانيا ونفعل ذلك بالطرق التي قرر المجتمع الدولي اتباعها: العقوبات، المساعدات المباشرة بما فيها العسكرية، من ناحية إمداد المعدات العسكرية، ولكننا في الوقت نفسه ندعم أيضًا جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي يتسم بالشفافية والإنصاف”.

ورأى غويريني، القيادي في الحزب الديمقراطي، أنه “إذا تم التوصل إلى حل تفاوضي حقيقي وعادل، فإن هذا ممكن بفضل مقاومة أوكرانيا والمساعدة التي قدمها المجتمع الدولي لذلك البلد”، إلا أنه أردف “ننظر بقلق بالغ إلى اشتداد الصراع الذي استمر الآن لما يقرب من شهرين وهو الصراع الذي خالف توقعات بوتين وروسيا في هجوم عسكري ينتهي في غضون أيام قليلة”.

وقال الوزير إن “مقاومة القوات المسلحة والشعب الأوكراني كانت ولا تزال استثنائية”.