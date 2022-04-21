إيطاليا: ظل ثقيل للوباء وأزمة العمل على رفاهية الأسر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف تقرير إيطالي عن أن حالة الطوارئ الصحية من جهة وأزمة العمالة من جهة أخرى كان تأثيرهما عميقاً في العامين الماضيين، مما تسبب بانعكاسات سلبية قوية على رفاهية الأفراد.

هذا ما ورد في تقرير الرفاهية العادلة والمستدامة (BES)، الذي أصدره اليوم المعهد الوطني للإحصاء (إستات) والذي ينقل صورة شاملة لمجالات الرفاهية الاثني عشر التي تم تحليلها على مدار عامين من انتشار الوباء، عام الصدمة الصحية الطارئة 2020، وعام الانتعاش الاقتصادي والتوظيف 2021، على ضوء الاختلافات بين المجموعات السكانية وبين مناطق البلاد المختلفة.

وقال التقرير إن “إجمالي القاصرين الذين أصبحوا يعانون من فقر مدقع في عام 2021، بلغ مليون و384 ألفًا”، وهي “نسبة مرتفعة (14.2٪)، تم تأكيد استقرارها مقارنة بعام 2020، لكنها أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية تقريبًا مقارنة بعام 2019، عندما كانت قد توقفت عند 11.4٪”.

وذكر تقرير (BES) أن “عدد الشباب الذين لا يعملون ولا يتابعون الدراسة أو يمارسون التدريب (NEET)، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، قد تزايد خلال الجائحة”، ففي الواقع “خلال الربع الثاني لعام 2020، نما معدل هؤلاء ​​بمقدار 1.7 نقطة في أنحاء أوروبا مقارنة بالربع السابق”. وأشار التقرير إلى أن “هذه الزيادة تشمل دولا مثل إسبانيا (بنسبة 4.2) وفرنسا أيضًا (بـ2.8) ومع ذلك، فهي في بلادنا أكثر تواضعًا وأقل قليلاً من المتوسط ​​الأوروبي، الذي يبلغ 1.6 نقطة مئوية”، لكنه “يصل إلى مستويات أعلى بكثير من الناحية الهيكلية”.