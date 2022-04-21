إيني توقع خطاب نوايا لتسريع وزيادة إنتاج الغاز في الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الخميس توقيع خطاب نوايا مع جمهورية الكونغو لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.

ووفق مذكرة للمجموعة، ينص الاتفاق على تسريع وزيادة إنتاج الغاز في الكونغو، بشكل أساسي من خلال تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال مع بدء تشغيل متوقع في عام 2023 وقدرة تشغيلية كاملة تزيد عن 3 ملايين طن في السنة (أكثر من 4.5 مليار متر مكعب). وسيسمح تصدير الغاز الطبيعي المسال باستغلال إنتاج الغاز الزائد عن الطلب الداخلي في الكونغو.

ووقع عن مجموعة إيني رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي وعن جمهورية الكونغو وزير المحروقات برونو جان ريتشارد إيتوا، بحضور وزيري الخارجية الإيطالي والكونغولي ووزير التحول البيئي الايطالي روبرتو شينغولاني، خلال زيارتهما لبرازفيل اليوم في إطار سعي روما للاستقلال عن امدادات الغاز الروسي.

وبعد التوقيع على الاتفاق جرى اجتماع مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

كما تضمن خطاب النوايا تعريف مبادرات إزالة الكربون لتعزيز انتقال الطاقة المستدامة في البلاد، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة مع تطوير سلسلة التوريد الزراعية – لا تتنافس مع سلسلة الغذاء – لإنتاج المواد الأولية للتكرير البيولوجي والحفظ والإدارة المستدامة للغابات واعتماد أنظمة طهي نظيفة واحتجاز واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وتعد إيني حاليًا الشركة الوحيدة التي تعمل في تطوير موارد الغاز الضخمة في جمهورية الكونغو وتزود الغاز بمحطة الطاقة في الكونغو (Cec) ، والتي تضمن 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.

ويتواجد عملاق الطاقة الإيطالي في الكونغو منذ أكثر من 50 عامًا.