وزير الخارجية الإيطالي: إمكانيات نمو كبيرة للشراكة بمجال الطاقة مع الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-برازافيل- أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو عن الترحيب بتوقيع إعلان نوايا بشأن التعاون بين بلاده وجمهورية الكونغو في قطاع الطاقة والغاز.

وأشار دي مايو خلال مؤتمر صحفي في برازافيل، بعد الإعلان عن الاتفاقية ولقاء رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إلى أن “شراكة الطاقة مع الكونغو تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة على المديين القصير والمتوسط وبفضل رئيس الكونغو هناك التزام بتعزيزها بشكل أكبر”.

وقال دي مايو “العدوان الروسي على أوكرانيا، الذي ندينه، دفع إيطاليا إلى ضرورة تنويع مصادر الإمداد بالطاقة”، مشددًا على أن “الجهد الجماعي من قبل حكومتنا لتقليل الاعتماد على الطاقة في بلد واحد هو هدف ذو أولوية”.

وأشار إلى أنه “بفضل روابط الصداقة القوية، نبني مع الوزير روبرتو شينغولاني والمدير التنفيذي ديسكالزي، شراكات طاقة جديدة مع دول صديقة أخرى”.