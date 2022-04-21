دي مايو: نأمل عودة سريعة للدستورية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن بلاده “تتابع الوضع في منطقة الساحل” الافريقي، وقال: “نأمل في عودة سريعة للشرعية الدستورية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في مداخلة عبر الانترنت الخميس في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما، إلى أن “التزامنا في المنطقة يشهد عليه وجودنا الدبلوماسي المتنامي، مع افتتاح ثلاث سفارات جديدة في الآونة الأخيرة ومن خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار، لا سيما من خلال تزويد الشباب في المنطقة بآفاق ملموسة للنمو في مجتمعاتهم المحلية”.