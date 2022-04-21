وزير الدفاع الإيطالي لنظيره الاوكراني: دعم كامل لبلادكم وقواتها المسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني أنه جدد الخميس في اجتماع عن بعد عبر الفيديو مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف “التضامن الشخصي وتضامن الشعب الإيطالي مع شعب يتعرض للهجوم ومصاب”.

وأضاف الوزير الإيطالي في تغريدة على (تويتر) “مرة أخرى أكدت دعمنا الكامل ومساعدتنا لبلاده ولقواتها المسلحة”.

وكان غويريني (القيادي في الحزب الديمقراطي) قد أشار مؤخرا إلى أنه “لو لم نكن قدمنا دعما لأوكرانيا، لشهدنا اليوم عملية ضم ضد إرادة دولة ذات سيادة إلى دولة أخرى”، مضيفا: “من جهتنا، نواصل مساعدة أوكرانيا ونفعل ذلك بالطرق التي قرر المجتمع الدولي اتباعها: العقوبات، المساعدات المباشرة بما فيها العسكرية، من ناحية إمداد المعدات العسكرية، ولكننا في الوقت نفسه ندعم أيضًا جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي يتسم بالشفافية والإنصاف”.