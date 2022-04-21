الاتحاد الاوروبي يعلن عن دعم إضافي للقوات المسلحة بموزمبيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفاد المجلس الأوروبي بأنه اعتمد اليوم الخميس قرارا بإضافة 45 مليون يورو ضمن إجراءات المساعدة لدعم القوات المسلحة الموزمبيقية في إطار مرفق السلام الأوروبي (EPF) .

وأشار في مذكرة بأن هذا الدعم الإضافي يرفع دعم صندوق الطوارئ الأوروبي لموزمبيق إلى 89 مليون يورو إجمالاً.

وتهدف إجراءات المساعدة-حسب المذكرة- إلى تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات ونشر وحدات القوات المسلحة الموزمبيقية التي دربتها بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في موزمبيق (EUTM) وتمكينها من العمل بكامل طاقتها باستقلالية.

وتواجه موزمبيق مشاكل أمنية شمالي البلاد بسبب التمرد المسلح في إقليم كابو ديلجادو منذ عام 2017.

وتأسس مرفق السلام الأوروبي في آذار/مارس 2021 لتمويل جميع إجراءات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) في المجالات العسكرية والدفاعية، بهدف منع الصراع والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

يسمح مرفق السلام على وجه الخصوص للاتحاد الأوروبي بتمويل الإجراءات المصممة لتعزيز قدرات دول ثالثة ومنظمات إقليمية ودولية فيما يتعلق بالمسائل العسكرية والدفاعية.