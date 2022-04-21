البابا ينضم للنداء الأممي من أجل هدنة عيد الفصح بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس والكرسي الرسولي ينضمان إلى النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة من أجل هدنة في أوكرانيا مع الاحتفال بالفصح حسب التقويم الشرقي.

وأفاد بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن “الكرسي الرسولي والأب الأقدس ينضمان إلى النداء الذي وجهه في 19 نيسان/أبريل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالاتفاق مع رأس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا رئيس أساقفة كييف سفياتوسلاف شيفتوك، من أجل هدنة لمناسبة الاحتفال بالفصح حسب التقويم الشرقي في 24 من الشهر الجاري”.

واشار البيان، الذي ذكَّر بدعوة البابا فرنسيس في أحد الشعانين إلى هدنة فصحية في أوكرانيا، إلى أن “الكرسي الرسولي والأب الأقدس، وانطلاقا من الوعي بأن ما من شيء مستحيل على الله، يتضرعان إلى الرب من أجل إخراج السكان من مناطق الحرب ومن اجل استعادة السلام في أسرع وقت ممكن، كما ويدعوان من لديه مسؤولية إلى الإصغاء إلى صرخة السلام التي يطلقها الأشخاص”.