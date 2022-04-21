إيطاليا: 75 ألف إصابة و166 حالة وفاة جراء كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (21 نيسان/أبريل) تسجيل 75 ألفا و20 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و166 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 99 ألفا و848 إصابة والوفيات 205 حالة وفاة.

وأرتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بمقدار مريضين ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 415 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء العادية (بواقع 24 مريضا) ليصل عدد مرضى الاقسام العامة إلى 10 آلاف و231.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية تفشي الوباء يبلغ 15 مليون و934 ألفا و437، توفي منهم 162 ألفا و264.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 14 مليون و549 ألفا و360 بعد شفاء 59 ألفا و916 بين أمس واليوم.