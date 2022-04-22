مسؤول عسكري إيطالي: الدفاع الأوروبي المشترك غير قابل للتأجيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول عسكري إيطالي: “إننا نأتي من فترة يمليها علينا التاريخ والتغيرات الصناعية. لقد وصلنا الآن إلى لحظة لم يعد فيها الدفاع الأوروبي المشترك قابلاً للتأجيل”.

وأضاف رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو في كلمته خلال حدث “نحو اتحاد من أجل الدفاع”، الملتئم في روما الجمعة، أن الدفاع المشترك “لن يكون بإمكان أوروبا أن تحققه على المدى الطويل إذا لم تكن مستعدة له الآن”.

وأشار الجنرال غراتسيانو، إلى أن “العنصرين الدبلوماسي والاقتصادي، إذا لم يدعمها عنصر عسكري، فهما يجازفان بإفساد ثمارههما”. وأوضح أن “هناك في الوقت الحالي قوة صغيرة، لكنها قابلة للتوسع، والتي يمكن استخدامها في لحظات الأزمات، لكن مجال الطموح أكبر من ذلك بكثير”. وخلص العسكري الإيطالي الى القول، إنه “يجب تعزيز القدرة الأوروبية، وهذا يعني نفقات أكبر”، مبيناً أن “أوروبا تنفق بالفعل 230 مليار يورو، لكنه على أية حال، مبلغ ينتهي به الأمر للتبدد في ألف مجرى”.