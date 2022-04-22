وليامز: لا لاستخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة أنها أجرت “محادثة هاتفية مع فتحي باشاغا، المسمى من مجلس النواب الليبي كرئيس وزراء مكلف”.

وقالت في تغريدة على (تويتر) إنها أطلعته خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الخميس على نتائج مشاورات القاهرة للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تسعى لتحديد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأضافت “تفاهمنا على أن عائدات النفط، التي تعد بمثابة شريان الحياة للشعب الليبي، يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل وأن يتم توزيعها بشكل منصف بين جميع الليبيين”، كما “شددت على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية، ودعوت إلى انهاء اغلاق النفط” وعلى “ضرورة الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد”.