سفير أوكرانيا: إلغاء لقاء البابا مع البطريرك كيريل مساهمة من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي، أندري يوراش بإعلان البابا فرنسيس إلغاء لقاء مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، والذي كان مقررا في حزيران/يونيو القادم، واصفا ذلك بأنه “مساهمة جلية للسلام في أوكرانيا”.

وكتب الدبلوماسي الاوكراني الجمعة في تغريدة على (تويتر) “قرار منطقي للبابا بإلغاء لقاء حزيران مع البطريرك كيريل الذي بارك مقتل آلاف الأشخاص”.

وأضاف السفير أن “دبلوماسية الفاتيكان أثبتت دائمًا قدرتها على اتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة في جميع الظروف الصعبة”.

وكان البابا، قد وصف في لقاء مع صحيفة (لا ناسيون) الأرجنتينية، علاقته بالبطريرك كيريل​ بـ”الجيدة جدا”، مردفا: “يؤسفني أن الفاتيكان اضطر إلى تعليق الاجتماع الثاني معه، والذي كان من المقرر عقده في حزيران/يونيو في القدس. لكن دبلوماسيتنا أدركت أن اجتماعاً في هذا الوقت يمكن أن يخلق كثيراً من الالتباس”، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وعلاقة كيريل بالكرملين.