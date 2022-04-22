الاتحاد الأوروبي يدعو حكومة طالبان لحماية الأقليات العرقية والدينية بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-دعا الاتحاد الأوروبي حكومة طالبان لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان، مشيرا في بيان صدر الجمعة في بروكسل إلى أن “الهجمات المتعددة البشعة التي وقعت أمس، بما في ذلك على المساجد، تسببت في مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين، مستهدفة بشكل متعمد المجتمع الشيعي في البلاد وجماعة الهزارة العرقية على وجه الخصوص”.

ونوه البيان بأن “استهداف أماكن العبادة يعد انتهاكًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجريمة في الدين الإسلامي المقدس. كما أنه يخاطر بتأجيج المزيد من العنف وعدم الاستقرار في أفغانستان، حيث عانى الشعب الأفغاني بما فيه الكفاية، ومن شأنه أن يؤدي أيضًا إلى عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأردف البيان “يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى سلطات الأمر الواقع الأفغانية إلى ضمان سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان، والكشف عن المعلومات الكاملة حول ملابسات هذه الهجمات وحول تحقيقاتها، ومحاسبة المسؤولين بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. يستحق جميع المواطنين الأفغان، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، العيش في أمان، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.