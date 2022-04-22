بوريل يدعو روسيا لوقف “الهجوم الوحشي” على ماريوبول والسماح بإجلاء المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن “العالم يشهد منذ أسابيع هجومًا غير قانوني ووحشي على ماريوبول من قبل روسيا أدى إلى تدمير واسع النطاق للمدينة، بما في ذلك “فظائع بحق المدنيين”، تحت ذريعة ما تسميه “تحرير” المدينة، معلنا دعم الاتحاد لمناشدة أوكرانيا للكرملين بالسماح بالإجلاء الآمن للمدنيين

واتهم بوريل في بيان صدر الجمعة الجيش الروسي بـ”ترحيل الآلاف من سكانها إلى روسيا أو تم تهجيرهم قسراً إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا”. وأضاف “على الرغم من المذبحة التي سببتها روسيا، لا يزال أكثر من مائة مدني في ماريوبول ، بما في ذلك ما يصل إلى ألف ممن قد لجأوا إلى مصنع الصلب في آزوفستال ، الذي تدافع عنه القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف بيان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي “إننا نشيد بأوكرانيا على جهودها لإيجاد حل دبلوماسي لإجلاء المدنيين ونأسف لأن روسيا لا ترد بالمثل”.

ورأى أنه “يتعين إنشاء ممرات إنسانية على الفور، مع ضمانات وقف إطلاق النار اللازمة، من آزوفستال ومناطق أخرى من المدينة إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا”، كما “ينبغي ضمان الوصول الحر والآمن لمن يقدمون المساعدة الإنسانية، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني الدولي”.