إيطاليا: 202 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 73 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (22 نيسان/أبريل) تسجيل 73 ألفا و212 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و202 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 75 ألفا و20 إصابة والوفيات 166 وفاة.

وتراحع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بمقدار 4 مرضى ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 411 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء العادية (بواقع 155 مريضا) ليصل عدد مرضى الاقسام العامة إلى 10 آلاف و76.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية تفشي الوباء يبلغ 18 مليونا و8 آلاف و181، توفي منهم 162 ألفا و466.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 14 مليون و622 ألفا و593.