رئيس الوزراء الإيطالي يخطط لزيارة كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر حكومية بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يفكر في زيارة تضامن إلى كييف من أجل لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على غرار قادة أوروبيين آخرين زاروا البلاد في الأسابيع الأخيرة.

ولا يزال دراغي مصابا بدون أعراض بوباء كوفيد-19 ويخضع لعزلة بمقر إقامته الخاص ببلدة في مقاطعة أومبريا ويدير اجتماعات الحكومة في روما عبر تقنية الاتصال عن بعد.

ولم تعلن الحكومة الإيطالية موعدا لزيارة دراغي للعاصمة الأوكرانية والتي ستسبق الرحلة المعلنة إلى الولايات المتحدة في منتصف شهر أيار/مايو القادم.