غوتيريش إلى موسكو الثلاثاء القادم للقاء بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور العاصمة الروسية موسكو، حيث سيعقد يوم الثلاثاء القادم غداء عمل مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسيستقبله الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان غوتيريش قد طلب في رسالتين منفصلتين تم إرسالهما إلى البعثتين الدائمتين للاتحاد الروسي وأوكرانيا، من بوتين أن يستقبله في موسكو ومن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن يستقبله في كييف، حسبما أفاد قبل يومين المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “إن الأمين العام قال إنه يود في هذا الوقت الذي يتسم بمخاطر وعواقب كبيرة، أن يناقش الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا ومستقبل التعددية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشار إلى أن كلا من أوكرانيا والاتحاد الروسي عضوان مؤسسان للأمم المتحدة وكانا دائما من المؤيدين الأقوياء لهذه المنظمة.