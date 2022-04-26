وزير الدفاع الأوكراني: كل دفعة مساعدات عسكرية تقربنا من السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف اليوم الثلاثاء دعوة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لتزويد بلاده بالأسلحة. وكتب ريزنيكوف في تغريدة على منصة (تويتر) “لقد نقلت رسالة من أوكرانيا إلى الشركاء الغربيين (المجتمعين) في قاعدة رامشتاين الجوية: كل دفعة من المساعدة العسكرية يقربنا من السلام في أوروبا ويعزز الأمن والعدالة في العالم ويعزز نصرنا المشترك على روسيا”.

وشدد وزير الدفاع على أنه “من أجل تحقيق النصر الكامل على المعتدي وتحرير الأراضي الأوكرانية، نحتاج إلى أسلحة حديثة. عدد كبير من الأسلحة الثقيلة الحديثة”. وقال “أشكر جميع شركائنا على مساعدتهم العسكرية. نحن على ثقة من أنها ستستمر”.