كونتي: نعارض إرسال أسلحة لأوكرانيا خارج حدود المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الأسبق، جوزيبي كونتي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما الثلاثاء أن الحركة “تعارض إرسال مساعدات عسكرية وهجومية مضادة تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للسلطة الدفاعية المشار إليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي”.

وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما الثلاثاء “نحن نعارض المساعدة العسكرية التي ليست بمنطق دفاعي. كما طلبنا من رئيس الوزراء ماريو دراغي وزير الدفاع غويريني المثول أمام البرلمان لإحاطته” بشأن نوعية المساعدات العسكرية لأوكرانيا.