كونتي: نريد تجنب تصعيد الصراع في أوكرانيا وسنصوت بالبرلمان وفقا لذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي على أن “الحركة تريد تجنب تصعيد الصراع في أوكرانيا وستصوت وفقًا لذلك في البرلمان”.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بعد نهاية اجتماع للمجلس للحركة، إن “موقف خمس نجوم ليس التمييز بين الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ولكن بين الأداء الوظيفي واستخدامها” وهو موقف-حسب كونتي- “لا يحدث على الإطلاق انشقاقا داخل الأغلبية” الداعمة لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، والتي تشمل معظم الأحزاب السياسية.

وأضاف الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم “هذه هي مساهمتنا ولم يقل أحد أبدا لنا من قبل أن إيطاليا تريد الضغط من أجل تصعيد عسكري.. لا نريد تصعيدا عسكريا، بل بالعكس نريد ان تكون إيطاليا في موقع الريادة بشأن المفاوضات الدبلوماسية حتى تتجه القضية نحو حل سياسي عادل ومتوازن يقوم على احترام القانون الدولي”.