إيطاليا: لجنة أمن الجمهورية البرلمانية تستمع لوزير الدفاع حول الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس لجنة أمن جمهورية إيطاليا البرلمانية (كوباسير)، أدولفو أورسو أن اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الخميس القادم مع وزير الدفاع، لورينزو غويريني.

وأشار رئيس اللجنة في مذكرة إلى أن جلسة الاستماع للحصول على “آخر المستجدات بشأن الوضع في أوكرانيا، وكذلك في ضوء اجتماع الحلفاء الذي عقد اليوم في قاعدة رامشتاين في ألمانيا” وشارك فيه وزير الدفاع الإيطالي.

وأضافت المذكرة “خلال جلسة الاستماع، سيتم الحصول أيضا على معلومات بشأن المرسوم الحكومي الجديد الخاص بإرسال معدات وأسلحة إلى أوكرانيا وفقًا لأحكام مرسوم القانون 14/2022”.