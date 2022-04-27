المخابرات البريطانية: لكييف سيطرة على معظم سمائها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – أكد جهاز الاستخبارات البريطاني أن “أوكرانيا تحتفظ بالسيطرة على معظم مجالها الجوي”. وقالت المخابرات البريطانية في آخر تحديث لها حول الصراع الذي نشره صفحة وزارة الدفاع على (تويتر) الأربعاء، إن “روسيا فشلت في تدمير الطيران الأوكراني بشكل فعال أو قمع الدفاعات الجوية”، التي لا تزال تشكل “خطرًا” على أصولها الجوية، ووفقًا لذلك فإن “النشاط الجوي الروسي يتركز بشكل أساس في جنوب وشرق أوكرانيا”.

وأضاف جهاز الاستخبارات، أن “روسيا تواصل استهداف الأصول العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء البلاد”، وأن “من المرجح أن يتم تنفيذ معظم الضربات الجوية الروسية على ماريوبول باستخدام قنابل السقوط الحر غير الموجهة”، واختتم مبيناً أن “هذه الأسلحة تزيد من مخاطر وقوع ضحايا مدنيين”.