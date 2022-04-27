اتحاد إيطالي: حرب أوكرانيا ترفع أسعار القمح بنسبة 22٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد اتحاد إيطالي، أن الحرب الأوكرانية رفعت أسعار القمح بنسبة 22٪، بينما تعرض الأمن الغذائي للخطر في دول شمال إفريقيا.

وقال اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، أن “انقطاع وصول المحاصيل من أوكرانيا وصعوبات النقل بسبب الحرب، أسهم بارتفاع أسعار القمح عالمياً بنسبة 22٪ خلال شهرين من الحرب”، كما “ازادت أسعار الذرة المخصصة لتغذية الحيوانات أيضًا بنسبة 17٪، وكذلك المنتجات الزراعية بأسرها”.

وأشار الإتحاد الزراعي في دراسته التحليلية، إلى “نقص بنسبة 20٪ من محصول الحبوب في أوكرانيا بسبب تقلص المساحات المزروعة”، فـ”في الواقع، هناك خطر فقدان السوق نسبة أكبر من القمح العالمي في ظل الحرب مع أوكرانيا التي تسيطر إلى جانب روسيا، على حوالي 28٪ من تجارته الدولية، مع أكثر من 55 مليون طن”.

وتابع، “يُضاف إلى ما سلف ذكره، 16٪ من تجارة الذرة أيضاً”، أي “ما يعادل 30 مليون طن للأعلاف الحيوانية المستخدمة في المزارع”، فضلا عن “ما يصل إلى 65٪ من زيت عباد الشمس، أي ما يعادل 10 ملايين طن”.