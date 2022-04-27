وزير إيطالي: “نعم” لدفاع أوكرانيا المشروع عن النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي، إن “كلمات جوزيبي كونتي تناولت ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي يحق بموجبها المثابرة على الدفاع المشروع عن النفس بالنسبة للدول التي تتعرض للهجوم”.

وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان ونائب رئيس حركة خمس نجوم، فيديريكو دينكاه، في تصريحات متلفزة الأربعاء، أن “روسيا هي المعتدية، وأوكرانيا هي التي تعرضت للهجوم. ونحن بصفتنا حركة خمس نجوم، صوّتنا على قرار البرلمان بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا”، لكن “من ناحية أخرى، نعرب عن مخاوفنا بشأن المواقف التي عبر عنها أعضاء من الحكومة البريطانية، حول عدم استثناء إمكانية ضرب أهداف على الأراضي الروسية”.

وأشار دينكاه إلى أن “مخاوف مماثلة نعرب عنها من ناحية روسيا أيضاً، التي هددت بضرب أهداف في أراضي دول الناتو”. واختتم بالقول إنه “يجب أن نتجنب التصعيد الذي قد يقودنا للانجراف نحو الهاوية”.