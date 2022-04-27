اتحاد إيطالي: ارتفاع مبيعات الشركات وأصحاب القيمة المضافة عام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اتحاد إيطالي إن حجم مبيعات الشركات وأصحاب الأنشطة التي تتعامل بأرقام ضريبة القيمة المضافة، ارتفع بمقدار 624 مليار يورو، أي بنسبة 25٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، مع أكثر من 120 مليار يورو تم جنيها في كانون الأول/ديسمبر وحده.

وكشف تحليل أجراه مركز الدراسات التابع للاتحاد الوطني للمستثمرين (أونيمبريزا)، ونشر الأربعاء، أنه “بالتالي، تنطوي البيانات المالية للشركات والمهنيين على صورة دقيقة للانتعاش الاقتصادي القوي لبلدنا، والذي نما بشكل تدريجي في الأشهر الأخيرة”، لكنه “أصبح الآن مهددًا بشكل خطير بسبب الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا”.

ووفقًا للتحليل، فـ”في عام 2021 شهدت الأنشطة التجارية التي تستخدم أرقام ضريبة القيمة المضافة زيادة في حجم مبيعاتها بمبلغ 29.3 مليار يورو، أي بنسبة 20٪، والشركات بحجم 594.9 مليار يورو، أي بنسبة 25٪”.

وأوضحت الدراسة أن “المبلغ الخاضع للضريبة في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2021 إذا كان قد بقي يتناقص بمبلغ 16.5 مليار و2.6 مليار على التوالي، مقارنة بعام 2020، عندما لم يكن وباء كوفيد قد انتشر بعد، ففي الأشهر العشرة التالية كان إيجابياً دائماً”.

وأشار التحليل إلى أن “الزيادات الإجمالية في حجم المبيعات بلغت 61.2 مليار في آذار/مارس (بنسبة 31٪)، وارتفعت إلى 99.1 مليار في نيسان/أبريل (67٪)، وإلى 66.9 مليار في أيار/مايو (36٪)، ثم إلى 45.7 مليار في حزيران/يونيو، أي بنسبة 21٪”.

وهكذا دواليك: “زيادة قدرها 35.6 مليار في تموز/يوليو (14٪)، 32.4 مليار في آب/أغسطس (19٪)، 53.2 مليار في أيلول/سبتمبر (23٪)، 48.7 مليار في تشرين الأول/أكتوبر (20٪)، 80.2 مليار في تشرين الثاني/نوفمبر (25٪) و120.1 مليار في كانون الأول/ديسمبر (49٪)”. ولفت تحليل (أونيمبريزا) إلى أن “الزيادة كانت مدفوعة بتعافي أنشطة التصنيع بنسبة 35٪، وقبل كل شيء بدفعة قطاع البناء بنسبة 37٪ والأنشطة العقارية الأخرى بـ18٪، من بين القطاعات التي تحركها الحوافز الضريبية لسجل البناء (المكافأة الكبرى للمواصفات الصديقة للبيئة بنسبة 110%)”.