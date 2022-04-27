شولتس: حظر الغاز الروسي لن ينهي الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين – قال المستشار الألماني أولاف شولتس: “لا أرى على الإطلاق كيف يمكن لحظر الغاز أن ينهي الحرب. لو كان بوتين منفتحًا على الحجج الاقتصادية، لما كان ليبدأ هذه الحرب المجنونة”.

وفي مقابلة مع صحفة (دير شبيغل) الألمانية، نقلتها صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الأربعاء، أضاف شولتس، أن “النقطة أخرى تكمن في أننا نريد تجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية، وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن يتم إعادة فتحها أبداً”.

وشدد المستشار على أنه “سيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة على بلادنا وعلى أوروبا بأكملها”، كما “سيكون له أيضًا تأثير كبير على تمويل إعادة إعمار أوكرانيا”، لذلك فـ”من مسؤوليتي القول إننا لا نستطيع السماح بذلك”.

ودعا شولتس خلال المقابلة إلى “وقف إطلاق النار”، مشددًا على القول إنه “يجب أن يكون هناك اتفاق سلام يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها بشكل مستقل في المستقبل. سنجهزها بالوسائل اللازمة لضمان أمنها، ونحن على استعداد لأن نكون قوة ضامنة. لن يكون هناك سلام دكتاتوري كما كان يفكر بوتين منذ بعض الوقت”.

كما أشار المستشار الألماني إلى أن “الهدف هو وضع حد للمعاناة الرهيبة التي تسببها روسيا لأوكرانيا، دون خلق تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، من شانه أن يطلق العنان لشر لا يقاس في جميع أنحاء القارة، وربما حتى في العالم بأسره”.