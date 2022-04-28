وزير العمل الإيطالي: زيادة الرواتب متوقفة منذ 30 عاماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي أندريا أورلاندو، إن “اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، يبدو أنه كالمعتاد، يريد الكسب دون الاعتراف ومعالجة حقيقة أن زيادة الرواتب متوقفة في إيطاليا منذ 30 عامًا. إنه لأمر سخيف حقاً”.

وأضاف الوزير أورلاندو في مقابلة مع لصحيفة (إل مانيفيستو) الخميس، “لقد اقترحت اتفاقًا يفترض توافقاً بين الشركاء الاجتماعيين، فكيف يمكن الحديث عن ابتزاز؟”، مبيناً أن “رد فعل (كونفيندوستريا) غير متناسب ويقلل من شأن المخاطر الاجتماعية التي قد تنشأ في الأشهر المقبلة بسبب الحرب في أوكرانيا وعواقبها الاقتصادية”.

وأشار وزير العمل إلى أن “الحديث عن ميثاق ما يدور منذ شهور، وهو ما يعني الأخذ والعطاء. وأعتقد أن الشيء الأكثر إلحاحًا الذي يجب أن يواجهه الميثاق، هو أزمتي الطاقة والأجور معاً”. وتابع “الاقتراح بسيط للغاية: لمعالجة هذا الوضع غير المسبوق تمامًا، يتعلق الأمر بتحديد رأي مشترك بين الشركاء الاجتماعيين”.

وذكر الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أنه “في مواجهة الدعم، الذي أعتقد أنه يجب أن يكون هيكليًا، تعطى الشركات فرصة الالتزام بتجديد العقود، بدءًا من تلك التي انتهت صلاحيتها منذ مدة أطول”، وبالتالي “فإن الأمر يتعلق بإعادة تنشيط المفاوضات بين النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، وكذلك لأن مع الاتفاقات الحالية، لا يمكن لزيادة الأجور معادلة الزيادة في التضخم”.

وأوضح أورلاندو، أنه “بالنسبة لطلب خفض إسفين الضرائب، هناك شيء لا يستبعد الآخر. أرى أن اتحاد الصناعيين يصر على الإنتاجية، لكن الطريقة الوحيدة لربطها بزيادة الأجور هي إعادة تنشيط المفاوضة من خلال اتفاقية إطارية جديدة مع النقابات العمالية، فجميع القطاعات تواجه صعوبات وغالبا ما تكون العقود غير متجددة في هذه القطاعات”. واختتم بالقول إن “المطالبة بخفض إسفين الضرائب فقط، يعني عدم معالجة المشكلة بشكل كامل”.