وزيرة خارجية إيطالية سابقة تدعم قرار ارسال أسلحة لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، إيما بونينو عن دعمها لقرار الحكومة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت بونينو، التي تعتبر من أهم الشخصيات الراديكالية الليبرالية في إيطاليا وترأس حاليا حزب (+أوروبا)، في تصريح لنشرة أخبار القناة الاولى العامة “الذين يقاومون في أوكرانيا يفعلون ذلك أيضًا من أجلنا ومن أجل قيمنا. يجب مساعدة الأوكرانيين ودعمهم، بدءًا بما يطلبونه. هم يطلبون سلاحا وليس فلسفة”.

وأضافت بونينو “أنا سعيدة لأن حكومتنا قررت المضي في هذا المسار. وفي ذات الوقت، يجب أن نستمر في تكثيف عزلة (الرئيس الروسي) بوتين. المسار الدبلوماسي لم يسفر حتى الآن عن نتائج عظيمة، لكن يجب أن نواصل كل المحاولات الممكنة”.