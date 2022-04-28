إيطاليا: 131 وفاة جراء كوفيد وتسجيل 69 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (28 نيسان/أبريل) تسجيل 131 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و69 ألفا و204 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتبلغ نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات 15.67% (أمس كانت 15.9%).

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 186 وفاة والاصابات 87 ألفا و940 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 12 مريضا ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 382 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 79 مريضا) لتصل إلى 10 آلاف و76.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 16 مليون و349 ألفا و788، توفي منهم 163 ألفا و244.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 14 مليون و937 ألفا و738.