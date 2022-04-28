منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعلن إغلاق بعثة المراقبة الخاصة بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس منظمة الأمن والتعاون، زبيغنيو راو، وأمينتها العامة، هيلغا ماريا شميد، الإغلاق الوشيك لبعثة المراقبة الخاصة في أوكرانيا.

وقال رئيس المنظمة، وزير الخارجية البولندي راو، إنه “ليس قرارا من السهل اتخاذه. لقد استكشفنا جميع الخيارات الممكنة من خلال الحوار السياسي مع الدول المشاركة للتوصل لتجديد ولاية بعثة المراقبة الخاصة، لكن موقف الاتحاد الروسي لم يترك لنا أي خيار سوى اتخاذ خطوات لإغلاق البعثة”.

وأشار راو-حسب مذكرة صدرت عن مكتبه- “لعبت البعثة دورًا حاسمًا في توفير معلومات موضوعية على الأرض، وتسهيل وقف إطلاق النار والعمل على تخفيف آثار النزاع على السكان المدنيين. يستحق عمل أعضاء البعثة تقديرنا وامتناننا”، معلنا أن المنظمة “ستسعى لمواصلة الانخراط في البلاد بما يتماشى مع التزاماتها الحالية”. وشدد على أن “الرئاسة البولندية ستستمر في التواصل مع الدول المشاركة من أجل استكشاف بدائل بشأن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المستقبلي في أوكرانيا”.