الحرب بأوكرانيا محور مكالمة بين رئيسي الوزراء الإيطالي والكندي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت الحكومة الإيطالية بأن مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس بين رئيس الوزراء ماريو دراغي ونظيره الكندي، جاستن ترودو.

ووفق مذكرة صدرت بهذا الصدد، جدد الزعيمان التأكيد على الحالة الممتازة للعلاقات الثنائية وآفاق المزيد من التعزيز، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي والنهج المتماسك عبر الأطلسي في حيال القضايا الدولية الرئيسية.

كما أشارت المذكرة إلى أن الاتصال الهاتفي تمحور حول الحرب في أوكرانيا والتنسيق بين الشركاء الرئيسيين للتعامل مع عواقبها الخطيرة والالتزام المشترك بمساعدة السكان والمؤسسات الأوكرانية.