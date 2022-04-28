سالفيني: إرسال السلاح لأوكرانيا سيقلل من فرص السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أن إرسال السلاح إلى أوكرانيا سيقلل من فرص السلام.

وقال سالفيني الخميس، ردا على سؤال عن موقف حزب الرابطة من إرسال الأسلحة إلى كييف، “كلما زاد تسليحنا لطرف، تراجعت فرص السلام”.

وأضاف، زعيم الحزب ضمن الائتلاف الواسع لحكومة ماريو دراغي “آمل أن يجلب شهر أيار/مايو، وهو شهر السيدة العذراء، السلام”. وقال سالفيني “المشكلة هي مشكلة إنقاذ أرواح وإنقاذ وظائف في إيطاليا. الألمان يفكرون في مصلحتهم، و(الرئيس) ماكرون في مصلحة الفرنسيين، و(الرئيس الأمريكي) بايدن يخوض معاركه على بعد آلاف الكيلومترات، بينما نحن من يخسر”.