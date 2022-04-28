مساع لتفعيل اللجنة المشتركة العراقية–الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن معاون رئيس دائرة أوروبا، مثنى على حسين استقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى بغداد ماوريتسيو كريكانتي، بمقر الوزارة.

وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء “بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومناقشة آفاق للتعاون من خلال تفعيل أعمال اللجنة المشترَكة العراقية–الإيطالية”. كما أعرب معاون رئيس دائرة أوروبا عن “إعتزاز العراق بالعلاقات التي تربط جمهورية العراق وجمهورية إيطاليا وتوطيد العلاقات في المرحلة القادمة من خلال تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين وتفعيل دور لجنة العلاقات البرلمانيَة بين العراق وإيطاليا”.